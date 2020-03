V Avstriji že več kot 1800 okuženih

V Avstriji je s koronavirusom okuženih že 1843 ljudi. Do včerajšnjega jutra so potrdili 1471 okužb, so poročali tamkajšnji mediji, število okužb se je torej povečalo za 372 primerov. Največ okužb so zabeležili na Tirolskem, in sicer 437, v zvezni deželi Zgornja Avstrija jih je 345, v Spodnji Avstriji 283, na avstrijskem Štajerskem 233 in na Dunaju 231. Najmanj primerov okužbe je avstrijskem Koroškem, kjer je 45 okuženih.

Doslej je v Avstriji zaradi okužbe s koronavirusom umrlo pet ljudi, devet ljudi pa je okužbo že prebolelo. Skupno so opravili več kot 13.700 testiranj.