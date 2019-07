V avtomobilu v Zagrebu izmerili 74 stopinj Celzija

Hrvaški avto klub Maksimir je v avtomobilu, parkiranemu v Zagrebu, včeraj, 25. julija, izmeril kar 74 stopinj Celzija. Voznike so zato pozvali, naj pazijo, kaj sredi vročih poletnih dni puščajo v svojih jeklenih konjičkih, in poskrbijo za čistočo v njih in na njih, saj lahko ekstremne temperature v kombinaciji s prahom in ostanki olja zanetijo ogenj. Omenjeni avtoklub je ob hudi vročini, ki je nedavno na Hrvaškem terjala prvo smrtno žrtev, pred tremi dnevi začel meriti temperature notranjosti avtomobila, ki je parkiran v Zagrebu.

Kot so ocenili, bi to lahko bil dober pokazatelj nevarnosti, ki jo lahko predstavljajo ekstremne temperature. Temperatura 74 stopinj Celzija je pogubna za vsakršno živo bitje v avtomobilu. To vrednost so izmerili v četrtek ob 15. uri, ko je bilo vozilo parkirano na soncu. V senci je bila tedaj temperatura 33 stopinj Celzija.

Prve meritve so pokazale tudi, da se lahko temperatura v avtomobilu za štiri stopinje spremeni v zgolj osmih minutah.

Meritve temperature v avtomobilih v drugih državah so pokazale, da se te lahko povzpnejo celo do 90 stopinj Celzija.