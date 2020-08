»V Bazovici gesta sožitja v evropskem duhu«

»Slovenija in Italija sta julija letos, ob stoletnici požiga slovenskega Narodnega doma in njegovo vrnitvijo slovenski skupnosti v Italiji, počastili tudi spomin slovenskim borcem proti fašizmu in žrtvam povojnih pobojev. Z na nek način podobno gesto sožitja v evropskem duhu nameravata Slovenija in Avstrija oktobra letos skupaj obeležiti 100. obletnico Koroškega plebiscita. Za naše skupno življenje, v nacionalnem in evropskem okviru je zelo pomembno, da se znamo vživeti v bolečino drugega. Ne moremo spreminjati preteklosti, lahko pa spremenimo prihodnost,« je dejal slovenski predsednik Borut Pahor na današnji otvoritvi 15. Strateškega foruma Bled 2020 (BSF). Pobuda poteka letos pod naslovom »Izzivi in priložnosti v svetu po covidu-19; sosedje – regije – globalni svet: partnerji ali tekmeci?«.

Gostitelj, slovenski premier Janez Janša na Bledu v živo gosti madžarskega premierja Viktorja Orbana, hrvaškega kolega Andreja Plenkovića, predsednika češke vlade Andreja Babiša, poljskega kolega Mateusza Morawieckega, bolgarskega kolega Bojka Borisova in srbskega predsednika Aleksandra Vučića. V razpravi bosta prek video povezave sodelovala še italijanski premier Giuseppe Conte in direktorica Mednarodnega denarnega sklada Kristalina Georgieva.