V Bertokih naj bi vnukinja ubila babico

Koprske policiste je sinoči ob 19.42 poklical moški, ki je v Bertokih na domu našel mrtvo 85-letno žensko, poročajo Primorske novice. Zdravnik je na kraju potrdil smrt. Po neuradnih informacijah naj bi vnukinja ubila svojo babico.

Kriminalisti so območje, kjer se je zgodila družinska tragedija, zavarovali in opravili ogled kraja. Ugotovili so, da gre za sum storitve kaznivega dejanja uboja. Tam so bili do poznega in ponoči so na podlagi intenzivnega zbiranja obvestil pridržali eno osebo.

Zbiranje dokazov in ostala preiskovalna dejanja še potekajo, zato v tem trenutku javnosti ne morejo posredovati podrobnejših informacij.