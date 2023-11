V bližini jezera Barcis našli truplo Giulie Cecchettin

Na območju med jezerom Barcis in Piancavallom so danes dopoldne gasilci v grapi našli truplo 22-letne Giulie Cecchettin. V Vigonovu pri Benetkah so jo pogrešali od pretekle sobote, ko so se izgubile sledi tudi Filippom Turetto, s katerim se je dekle avgusta razšlo. Z obsežno iskalno akcijo so ju iskali na širšem območju, v zadnjih dneh denimo na Južnem Tirolskem, od petka pa se je iskanje osredotočilo na jezero Barcis v FJK.

Turettov avtomobil so nadzorne kamere zadnjič posnele v noči na preteklo nedeljo. Podoben avtomobil – po prvih podatkih sicer kaže, da naj ne bi šlo za Turettov fiat grande punto – naj bi danes našli na območju nedaleč od Giuliinega trupla.