V bližini meje z Ukrajino gori rusko skladišče goriva

V ruskem mestu Brjansk blizu meje z Ukrajino gori veliko skladišče goriva, so danes sporočili z ruskega ministrstva za izredne razmere. Požar je izbruhnil v skladišču goriva, ki služi kot logistična baza za vojaške operacije Moskve v Ukrajini, vzrok zanj pa ni znan. Zagorelo je v skladišču goriva družbe Transneft Brjansk, ki je od meje z Ukrajino oddaljeno približno 150 kilometrov.

Na vzhodu Ukrajine se medtem nadaljujejo ruski napadi, ki so znova terjali civilne žrtve, med drugim na severovzhodu regije Harkov in na vzhodu regije Doneck. Med drugim naj bi Rusi sprožili močan napad v smeri od Izjuma proti Kramatorsku, a ga je ukrajinskim silam uspelo odbiti. Kijev je medtem Rusiji predlagal poseben krog pogajanj glede Mariupola.

V Donecku in južneje so se ruske sile omejile predvsem na silovito topniško obstreljevanje ukrajinskih položajev, do novega poskusa zavzetja je prišlo le pri manjšem kraju Popasna, za katerega siloviti boji potekajo že več tednov. V pristaniškem mestu Mariupol pa so Rusi z bombami in raketami znova obstreljevali območje jeklarne Azovstal, kjer vztrajajo še zadnji ukrajinski branitelji v tem mestu, tam pa naj bi bili ujeti tudi številni civilisti, med njimi otroci.