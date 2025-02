V bližini planine Čurčlne našli močno podhlajenega pohodnika

Danes zjutraj med 9.30 in 10.15 je v bližini planine Čurčlne, severno od Naborjeta v Kanalski dolini, stekla reševalna akcija. Gozdarski karabinjerji so blizu Gozdarske cerkvice naključno opazili moškega v težavah. Ugotovili so, da gre za 76-letnika s Trbiškega, ki je bil močno podhlajen. Povedal jim je, da se je včeraj odpravil na pohod in da je večkrat padel. Poskusil se je vrniti v dolino, toda je obnemogel. Sprožili so reševalno akcijo. Na kraj so prispeli gorski reševalci iz Rablja, reševalci finančne policije in reševalni helikopter. Zdravstveno osebje ga je stabiliziralo, naložili so ga na nosila in ga z vitlom potegnili na helikopter. Prepeljali so ga v videmsko bolnišnico.