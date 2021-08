V bližini Reke padel meteorit (video)

V bližini Reke je v noči na 14. avgust na nedostopno gorsko območje padel meteorit, je sporočila Hrvaška astronomska zveza (HAS). Izačunali so, da tehta približno 150 gramov, gre pa že za drugi letošnji padec meteorita na Hrvaškem, potem ko je na območju Šibenika konec februarja padel meteorit v velikosti žogice za golf.

Posnelo ga je več kamer Hrvaške meteorske zveze, med drugim iz Buzeta, Huma in Roča, pa tudi kamere globalne meteorske mreže iz Italije in Slovenije in iz Prage. V času največjega sijaja se je ognjena krogla nahajala nad Reko in je sijala kot polna Luna, so zapisali na spletni strani hrvaške astronomske zveze.