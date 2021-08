V bolnišnicah FJK 13 novih covidnih bolnikov, le eden cepljen

V FJK so danes ob 6453 PCR testiranjih potrdili 190 novih okužb z novim koronavirusom, pri čemer je bil delež pozitivnih testov 2,94-odstoten. V to številko sta všeta tudi dva migranta oz. prosilca za azil na Tržaškem, je sporočil podpredsednik FJK in odgovorni za zdravstvo Riccardo Riccardi. Opravili so tudi 3024 hitrih antigenskih testov, ob katerih so potrdili 14 novih okužb (delež 0,46-odstoten).

Umrla je ena bolnica s covidom-19, gre za 98-letno žensko, ki je bila hospitalizirana v videmski bolnišnici. Prejela je oba odmerka cepiva, prvega v začetku julija.

Na rednih covidnih oddelkih je hospitaliziranih 40 bolnikov s covidom-19, kar je 10 več kot včeraj, na oddelkih za intenzivno nego pa 11 bolnikov s covidom-19, eden več. Skupno je bilo danes sprejetih v deželne bolnišnice 13 novih covidnih bolnikov, vsi so starejši od 60 let, od teh 12 ni bilo cepljenih.

Od začetka pandemije je v FJK umrlo 3798 bolnikov s covidom-19, in sicer 814 v Trstu, 2017 v Vidmu, 674 v Pordenonu in 293 v Gorici. Ozdravelo je 105.437 ljudi, klinično zdravih je 75, v samoizolaciji pa je 1108 ljudi.