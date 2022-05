Danes so v Furlaniji Julijski krajini opravili 3954 PCR-testov, s katerimi so potrdili 68 novih okužb. Poleg tega so naredili še 3418 hitrih testov, s katerimi so odkrili 374 novih primerov okužbe.

Na intenzivni negi se zdravita še dva pacienta (včeraj eden), na navadnih oddelkih pa jih je 115 (včeraj 111). Umrli sta še dve osebi, okuženi s koronavirusom.