V bolnišnicah FJK narašča število covidnih bolnikov

V FJK so danes ob 2092 PCR testiranjih potrdili 269 novih okužb z novim koronavirusom, pri čemer je bil delež pozitivnih testov 12,86-odstoten. Opravili so še 4976 hitrih antigenskih testov, ob katerih so potrdili 184 novih okužb (delež 3,70-odstoten). Največ novih okužb so potrdili v starostni kategoriji od 40. do 49. leta, sledita kategoriji do 19. leta in od 50. do 59. leta.

Umrlo je 6 covidnih bolnikov.

Na rednih covidnih oddelkih se zdravi 308 covidnih bolnikov, kar je 10 več kot včeraj, intenzivno zdravljenje jih potrebuje 30, dva več.

Od začetka pandemije je v FJK umrlo 4234 bolnikov s covidom-19, in sicer 1020 v Trstu, 2082 v Vidmu, 786 v Pordenonu in 346 v Gorici. Ozdravelo je 140.646 ljudi, klinično zdravih je 371, v samoizolaciji pa je 14.467 ljudi.