V bolnišnicah FJK rahel upad števila covidnih bolnikov

V bolnišnicah Furlanije - Julijske krajine je danes na rednih covidnih oddelkih hospitaliziranih 368 bolnikov s covidom-19, eden manj kot včeraj, intenzivno zdravljenje pa jih potrebuje 40, štirje manj kot včeraj. Od teh je 36 necepljenih, je sporočil podpredsednik FJK in pristojni za zdravstvo Riccardo Riccardi.

Danes so sicer ob 11.912 PCR testiranjih potrdili 1533 novih okužb z novim koronavirusom, pri čemer je bil delež pozitivnih brisov 12,87-odstoten. Opravili so še 19.025 hitrih antigenskih testov, ob katerih so potrdili 3037 novih okužb (delež 15,96-odstoten).

Največji delež okužb so tudi danes zaznali v starostni kategoriji do 19. leta, ki je zdaj z 22,06 odstotka daleč pred ostalimi.

Umrlo je 12 bolnikov s covidom-19. Od začetka pandemije je umrlo 4336 ljudi, in sicer 1051 na Tržaškem, 2114 na Videmskem, 811 na Pordenonskem in 360 na Goriškem. Ozdravelo je 152.709 ljudi, klinično zdravih je 657, v samoizolaciji pa jih je 47.004.