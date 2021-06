V bolnišnicah FJK še 20 covidnih bolnikov

V FJK so ob 3735 PCR testiranjih danes potrdili 19 novih okužb z novim koronavirusom, pri čemer je bilo pozitivnih šest migrantov, je sporočil podpredsednik deželnega sveta in pristojni za zdravstvo Riccardo Riccardi, in ob 1734 hitrih antigenskih testih 4 nove okužbe. Delež pozitivnih PCR testov je bil 0,51-odstoten, hitrih antigenskih testov pa 0,23-odstoten. Noben bolnik s covidom-19 ni umrl. Na rednih covidnih oddelkih je hospitaliziranih še 17 bolnikov s covidom-19, štirje manj kot včeraj, na intenzivnih negah pa trije, pri čemer se število ni spremenilo.

Od začetka pandemije je v FJK skupaj umrlo 3791 ljudi, in sicer 818 v Trstu, 2008 v Vidmu, 675 v Pordenonu in 293 v Gorici. Ozdravelo je 93.247 ljudi, klinično zdravih je 5640, v samoizolaciji pa je 4621 ljudi.