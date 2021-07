V bolnišnicah FJK še dva covidna bolnika manj

V FJK so danes ob 3505 PCR testiranjih potrdili 18 novih okužb z novim koronavirusom, pri čemer so jih tri odkrili pri migrantih oz. prosilcih za azil na Tržaškem, je sporočil podpredsednik FJK in pristojen za zdravstvo Riccardo Riccardi. Opravili so tudi 1219 hitrih antigenskih testov, ob katerih so potrdili 3 nove okužbe. Delež pozitivnih PCR testov je bil 0,51-odstoten, hitrih antigenskih testov pa 0,25-odstoten. Noben bolnik s covidom-19 ni umrl.

V deželnih bolnišnicah je hospitaliziranih le še 6 covidnih bolnikov, dva manj kot včeraj, oddelki za intenzivno nego pa so že dalj časa prazni.

Od začetka pandemije je v FJK umrlo 3789 bolnikov s covidom-19, in sicer 813 v Trstu, 2012 v Vidmu, 671 v Pordenonu in 293 v Gorici. Ozravelo je 102.980 ljudi, klinično zdravih je 20, v samoizolaciji pa jih je še 183.