V bolnišnicah FJK se zdravi 395 covidnih bolnikov

V FJK so danes ob 3798 PCR testiranjih potrdili 667 novih okužb z novim koronavirusom, pri čemer je bil delež pozitivnih testov 17,56-odstoten. Opravili so še 7322 hitrih antigenskih testov, ob katerih so potrdili 934 novih okužb (delež 12,76-odstoten).

Na rednih covidnih oddelkih je hospitaliziranih 354 bolnikov s covidom-19, kar je 19 več kot v soboto, intenzivno zdravljenje jih potrebuje 41, šest več.

Največji delež okužb so tudi danes zaznali v starostni kategoriji do 19. leta starosti z 20,99 odstotka, sledita kategoriji od 40. do 49. leta in od 50. do 59. leta s po 17,99 odstotka.

Umrli so štirje bolniki s covidom-19.

Od začetka pandemije je v FJK umrlo 4289 ljudi, in sicer 1038 v Trstu, 2097 v Vidmu, 794 v Pordenonu in 357 v Gorici. Ozdravelo je 143.411 ljudi, klinično zdravih je 579, v samoizolaciji pa je 34.484 ljudi.