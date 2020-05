V bolnišnicah in domači izolaciji manj ljudi

V Italiji so v zadnjih 24 urah potrdili 174 smrti (v soboto 474), tako da je virus doslej zahteval 28.884 življenj. Danes se je med drugim za 525 ljudi (v soboto 239) zmanjšalo število trenutno okuženih v primerjavi s številom prejšnjega dne. Spodbudno je tudi, da so potrdili »le« 1389 novih primerov (v soboto 1900), analizirali pa so manj – 44.935 brisov (v nedeljo 55.412), tako da je bil odstotek pozitivnih brisov 3,1-odstoten. Največ novih primerov so zabeležili v Lombardiji (526), Piemontu (251), Emiliji - Romanji (166) in Venetu (94).

Ozdravelo je 1740 ljudi (v nedeljo 1655), tako da je skupno okrevalo 81.654 ljudi. Na intenzivni negi leži 1501 bolnik (38 manj kot v soboto), v ostalih oddelkih 17.242 ljudi (115 manj kot v soboto), v domači izolaciji je 81.436 ljudi (372 manj kot v soboto).