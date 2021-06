V bolnišnicah vsega skupaj še 10 covidnih bolnikov

V FJK so ob 4640 PCR testiranjih potrdili 21 novih okužb, pri čemer so jih tri odkrili pri migrantih, je sporočil podpredsednik FJK in pristojen za zdravstvo v deželni vladi Riccardo Riccardi, in ob 1418 hitrih antigenskih testih 2 novi okužbi. Delež pozitivnih PCR testov je bil 0,45-odstoten, hitrih antigenskih testov pa 0,14-odstoten. Noben bolnik s covidom-19 ni umrl. Vsega skupaj je v FJK hospitaliziranih še 10 covidnih bolnikov, osem na rednih covidnih oddelkih, dva manj kot včeraj, in dva na intenzivnih negah, eden manj.

Od začetka pandemije je v FJK umrlo 3795 bolnikov s covidom-19, in sicer 818 v Trstu, 2008 v Vidmu, 675 v Pordenonu in 294 v Gorici. Ozdravelo je 93.434 ljudi, klinično zdravih je 5639, v samoizolaciji pa je 4530 ljudi.