V bombardiranju na zahodu Kijeva več mrtvih

Ruske sile so v nedeljo pozno zvečer bombardirale zahod ukrajinske prestolnice Kijev, pri čemer je umrlo najmanj osem ljudi.

Kljub blokadam ruski vojaki nadaljujejo ofenzivo na prestolnico. V Kijevu so bombe zadele stanovanjske stavbe in nakupovalno središče, pri čemer so izbruhnili požari.

Reševalci se trenutno še prebijajo skozi ruševine in iščejo morebitne preživele. Po poročanju francoske tiskovne agencije AFP je po eksploziji nastal velik krater, 10-nadstropna zgradba je popolnoma uničena. Ruske sile vztrajajo pri ofenzivi na Kijev, čeprav v zadnjih dveh tednih tam niso bistveno napredovale. O največ spopadih poročajo s severozahoda in vzhoda prestolnice. Kijevski župan Vitalij Kličko je dopoldne sporočil, da bo v mestu od drevi do srede zjutraj znova veljala policijska ura.