V Bosni in Hercegovini 34 okuženih

V Bosni in Hercegovini je doslej 34 potrjenih primerov okužbe s koronavirusom. Največ jih je v Republiki srbski, skupno 27, kjer so od včeraj ugotovili sedem novih primerov. Med njimi je tudi minister za evropske integracije Republike srbske Zlatan Kokić.

V bošnjaško-hrvaški Federaciji BiH pa so ugotovili sedem okuženih in poostrili ukrepe. Vsi okuženi so pod zdravniškim nadzorom v domači karanteni. Večina novih primerov je z območja Banjaluke, ki je tudi žarišče izbruha virusa v BiH.

V Federaciji BiH so davi zaradi preprečevanja širjenja novega koronavirusa začasno zaprli vse gostinske lokale, stavnice, športne objekte, kulturne institucije, koncertne dvorane, otroške igralnice ter frizerske in kozmetične salone. Izjema so javne kuhinje, trgovine z živili, pekarne, lekarne in bencinske črpalke. Podobne ukrepe so pred dnevi uvedli tudi v Republiki srbski.