V Brkinih in na Sežanskem skupaj zasegli 80 sadik konoplje

Slovenski policisti so v Brkinih in na Sežanskem odkrili dva nasada prepovedane droge konoplja. V sodelovanju z domačini so v preteklem tednu na izredno težko dostopnem območju Brkinov odkrili nasad 45 sadik, med katerimi je bilo več sadik visokih okrog 220 centimetrov. Med hišno preiskavo v stanovanju osumljenega so zasegli tudi manjšo količino posušene konoplje. Ovadili so 57-letnega moškega. Preiskovalni sodnik OS v Kopru je zanj odredil pripor.

V neki vasi pri Sežani so policisti odkrili 35 rastlin konoplje, visokih od 80 do 100 centimetrov, na vrtu ob prikolici, kjer prebivata 57-letni moški in 54-letna ženska. Zasegli so tudi vrečko listov in vršičkov konoplje. Oba sta osumljena nepravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami.