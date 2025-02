V Čedadu bodo postavili spomenik Normi Cossetto

V kratkem bo Čedad dobil spomenik Normi Cossetto in drugim žrtvam pobojev po drugi svetovni vojni. Tako je pred nedavnim sklenil čedajski občinski odbor, s čimer pa se ne strinja krajevna sekcija Vsedržavnega združenja partizanov Italije (ANPI), ki odločitev označuje kot ideološko.

Postavitev spomenika Normi Cossetto, 23-letni istrski študentki, hčerki fašističnega veljaka in po nekaterih ugotovitvah tudi sami zagreti fašistki, ki je leta 1943 končala v breznu (njeno smrt pripisujejo skupini hrvaških in italijanskih partizanov, ki naj bi jo tudi mučili in posilili), je predlagala videmska sekcija nacionalnega združenja upokojenih italijanskih častnikov UNUCI, čedajski občinski odbor pa je to odobril pretekli ponedeljek. Spomenik, delo umetnika Giorgia Benedettija, bodo na trgu, poimenovanem po žrtvah fojb, odkrili v nedeljo, 9. februarja, ob 11.30. Pred tem bo predstavitev knjige Alberta Bolzonija Ho incontrato Norma: il mio percorso verso Norma Cossetto – z avtorjem se bo pogovarjal Ugo Falcone. Za vse to namerava občina porabiti 1800 evrov.

Na odločitev občine se je odzvala krajevna sekcija VZPI-ANPI, ki meni, da gre za še eno ideološko pobudo, ki po besedah teži k spominu na osebo, ki naj bi jo »ubili, ker je bila Italijanka«, dejansko pa slavi »najbolj nasilno in agresivno italijanstvo, ki je zaznamovalo vzhodno mejo«.

»Norma Cossetto je civilna žrtev vojne in nič ne opravičuje njenega umora, vendar spomniti je treba, da ni bila ubita zato, ker je bila Italijanka, ampak v kontekstu fašističnega nasilja in nadvlade kot sovražnica pripadnikov odporništva (Slovencev, Hrvatov in Italijanov),« piše v sporočilu združenja, v katerem so še poudarili, da je zakon, ki je uvedel dan spomina na fojbe in eksodus, »postal ideološko sredstvo za izogibanje priznanju, da so bile tragedije, ki so se zgodile v teh krajih, posledica politik brutalnega zatiranja in agresije fašistične Italije«.