Reševalci deželne službe za nujno medicinsko pomoč Sores so danes malo po 8. uri posredovali v Pagnaccu na Videmskem, kjer sta bili v čelnem trčenju poškodovani dve osebi. Prepeljali so ju v videmsko bolnišnico, kamor so ju sprejeli z rumeno triažno kodo. Na kraju so bili tudi gaslici in varnostni organi.