V Červinjanu in Gradišču bolj mrzlo kot na Višarjah in na Matajurju

Minula noč je bila ponekod v nižinah najbolj mrzla v zadnjih sedmih letih. Zagotovo to velja za Červinjan, kjer je meteorološka opazovalnica deželne agencije za okolje Arpa FVG danes namerila najnižjo temperaturo +0,7 stopinje Celzija in za Gradišče, kjer je namerila 1,5 stopinje Celzija. Nočne temperature so bile v oktobru nekoliko nižje šele leta 2014.

Temperature so bile danes sicer najnižje, kjer in ko je veter oslabel. Zelo nizko temperaturo je tako meteorološka opazovalnica Arpa namerila tudi v Zgoniku, in sicer 5,7 stopinje Celzija ob 4. uri zjutraj, ko je burja prehodno oslabela, medtem ko je bila pri bližnjih, toda navadno »bolj mrzlih« Briščikih najnižja nočna temperatura 7,3 stopinje Celzija. Današnja noč je bila sicer v deželi najbolj mrzla v Plodnu, kjer so namerili -0,8 stopinje Celzija in na Beli peči, kjer so namerili -0,5 stopinje Celzija.

V gorah pa so bile ponoči temperature povsod nad lediščem. Na Višarjah so namerili 2,6 stopinje Celzija, na Matajurju 5,0 stopinje Celzija in na Zoncolanu 7,3 stopinje Celzija.

Danes se bo sicer še nadaljevalo povečini zmerno oblačno vreme, medtem ko bo jutri več oblakov in bo ponekod lahko občasno rosilo ali rahlo deževalo.