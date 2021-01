V četrtek in petek odjuga, sledi poslabšanje

Nad našim kraji se prehodno krepi premični anticiklonski greben, ki nam bo do srede zagotovil stanovitno in deloma sončno vreme. Mrzel zrak se bo še zadrževal v nižjih slojih, zato v nižjih predelih ne gre pričakovati omembe vrednih otoplitev, kakšno stopinjo Celzija več pa bodo namerili v gorah.

V drugi polovici tedna, od četrtka, se bo našim krajem približala obsežna atlantska višinska dolina. Vetrovi bodo obrnili od jugozahoda in bo proti nam prehodno pritekal toplejši in bolj vlažen sredozemski zrak. V četrtek in petek bo topleje, prevladovalo pa bo oblačno vreme, občasno se bodo pojavljale padavine. V nižinah bo deževalo, v gorah nad okrog 1000 metrov bo snežilo.

Od sobote se bo višinska dolina poglabljala in se bo našim krajem približeval hladnejši severni zrak. Ozračje se bo ponovno ohladilo, občasno se bodo še pojavljale padavine, meja sneženja se bo spuščala.

V začetku prihodnjega tedna, kot kaže, ne bo občutnejših otoplitev, proti nam pa bo pritekal nekoliko bolj vlažen atlantski zrak. Prevladovalo bo bolj oblačno ali spremenljivo vreme.