V četrtek se vrača pomlad

Naši kraji bodo do vključno srede pod občasnim in delnim vplivom hladnega višinskega jedra, v drugi polovici tedna pa se bo okrepil anticiklon s toplejšim subtropskim zrakom. Nestanovitno in razmeroma sveže vreme se bo tako nadaljevalo še danes in jutri ter deloma v sredo, od četrtka pa bo več sonca in bo iz dneva v dan topleje. Najvišje dnevne temperature se bodo od četrtka spet vzpenjale nad 20 stopinj Celzija. Pomladno vreme, toda z občasno povečano nestanovitnostjo se bo nadaljevalo v nedeljo, 1. maja, in v ponedeljek, 2. maja.

Danes popoldne in zvečer bo spremenljivo do pretežno oblačno, nastajale bodo krajevne padavine, vmes bodo posamezne plohe in kakšna nevihta.

Ponoči in jutri (torek) bodo padavine verjetnejše in pogostejše. Prevladovalo bo sicer spremenljivo do pretežno oblačno vreme.

V sredo bo delno jasno do spremenljivo oblačno, mestoma bo lahko še padlo nekaj kapelj dežja.

V četrtek, petek in soboto bo povečini sončno z le morebitno občasno zmerno oblačnostjo in topleje. Najvišje dnevne temperature bodo presegale 20 stopinj Celzija.

V nedeljo bo povečini sončno z občasno povečano krajevno nestanovitnostjo. Proti nam se bo v višinah prehodno spuščal nekoliko bolj svež zrak, ki bo nekoliko destabiliziral ozračje. Zlasti v popoldanskih urah in v gorah bo več kopaste oblačnosti, iz nje pa bodo lahko nastale posamezne krajevne plohe ali nevihte.

V ponedeljek bo, kot kaže, delno jasno do spremenljivo oblačno, zlasti v popoldanskih urah bodo možne posamezne krajevne plohe ali nevihte.