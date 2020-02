V deželnem svetu odmevala polpretekla zgodovina

Deželni svet Furlanije - Julijske krajine včeraj ni izglasoval zakona, s katerim stranka Fratelli d’Italia predlaga več ukrepov za negovanje spomina na eksodus in fojbe. Za glasovanje je zmanjkalo časa, potem ko so deželni svetniki ves dan razpravljali o aktualnih temah in o preteklosti. Zakon bo predvidoma spet na dnevnem redu čez tri tedne, opozicija pa je napovedala, da mu bo nasprotovala.

Svetnik liste Open Furio Honsell je neuspešno predlagal deželni vladi, naj z univerzama v Vidmu in Trstu razmisli o razpisu štipendije za mlade raziskovalce, ki bi svoje raziskovalno delo posvetili polpretekli zgodovini. Vladna večina je predlog zavrnila. Med razpravo se je oglasil tudi član deželne vlade Fabio Scoccimarro, ki je svetniku Slovenske skupnosti Igorju Gabrovcu očital, da se lani z neprepričljivim izgovorom ni udeležil slovesne seje ob dnevu spomina na eksodus in fojbe.

Eksodus in fojbe so svetnike zaposlile še popoldne z razpravo o predlogu, ki ga je kot prvi podpisnik vložil vodja svetniške skupine Fratelli d’Italia Claudio Giacomelli.