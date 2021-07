V deželnih in državnih bolnišnicah vse manj covidnih bolnikov

V FJK so danes ob 3920 PCR testiranjih potrdili 27 novih okužb z novim koronavirusom, od katerih 4 med migranti oz. prosilci za azil na Tržaškem. Delež pozitivnih PCR testov je bil 0,69-odstoten. Opravili so še 2315 hitrih antigenskih testov, ob katerih so potrdili eno novo okužbo. Delež pozitivnih hitrih antigenskih testov je bil 0,04-odstoten.

Danes ni umrl noben covidni bolnik. V bolnišinicah FJK se zdravi še 5 covidnih bolnikov, in sicer štirje na rednih covidnih oddelkih in eden na oddelku za intenzivno nego.

Od začetka pandemije je v FJK umrlo 3789 bolnikov s covidom-19, in sicer 813 v Trstu, 2012 v Vidmu, 671 v Pordenonu in 293 v Gorici. Ozdravelo je 103.075 ljudi, klinično zdravih je 9, v samoizolaciji pa je 212 ljudi.

V Italiji so danes ob 208.419 PCR in hitrih antigenskih testih potrdili 1400 novih okužb z novim koronavirusom. Delež pozitivnih testov je bil 0,67-odstoten, rahlo nižji od včerajšnjega.

Tudi na državni ravni se zmanjšuje število hospitaliziranih covidnih bolnikov. Na rednih covidnih oddelkih se zdravi 1147 bolnikov s covidom-19, kar je 20 manj kot včeraj, intenzivno zdravljenje pa potrebuje 161 bolnikov s covidom-19, kar je 8 manj kot včeraj.