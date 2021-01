V digitalnem arhivu tudi slovenski partizani

Ohranjanje zgodovinskega spomina na drugo svetovno vojno in antifašistični odpor mora iti v sozvočju s časom in se mora prilagajati sodobni tehnologiji. To je bil nagib za nastanek spletnega portala s kartotekami italijanskih državljank in državljanov, ki so sodelovali v odporniškem gibanju. Digitalni arhiv, ki je z registracijo dostopen vsakomur, vsebuje kartoteke, potrdila in dokumente, ki jih ves povojni čas zbiral Arhiv za priznanje in odškodnine partizanom (kratica Ricompart). Vsega skupaj so zbrali nekaj nad 700.000 kartotek partizank in partizanov, v digitalni obliki pa so trenutno dostopni podatki približno 200.000 ljudi, ki so sodelovali v odporniškem gibanju, do leta 2023 pa naj bi bili postopni podatki vseh udeležencev v italijanskem partizanskem gibanju.

Pri zbiranju podatkov je sodeloval tudi Deželni inštituta za odporniško gibanje iz Furlanije - Julijske krajine. Na spletnem portalu najdemo tudi podatke (za nekatere le enostavno potrdilo, za druge pravo kartoteko) o slovenskih partizankah in partizanih iz tržaške, goriške in videmske pokrajine. Za tiste, ki so se borili v Sloveniji oz. v Jugoslaviji, je kartoteke zbrala državna komisija za odpornike v tujini, ki jim je torej polnopravno priznala status italijanskega odpornika, podatke o tistih, ki so se borili v Italiji, pa posamezne deželne komisije (npr. zapis o partizanskem komandantu Antonu Ukmarju-Miru je iz svoje kartoteke prispevala Ligurija).