V disko klubu okrog 50 okuženih

V kraju Roveredo in Piano na Pordenonskem je po večeru v disko klubu nastalo novo koronavirusno žarišče. Zdravstveno podjetje je med prisotnimi, pretežno mladimi pod 30. letom, potrdilo približno 50 novih okužb. Povečini gre za okužbe brez simptomov ali z le blagimi simptomi covida-19, so sporočili.

Po ugotovitvah zdravstvenega podjetja so v omenjenem lokalu v soboto, 17. julija, priredili dogodek na prostem, na zunanjem vrtu in ob spoštovanju koronavirusnih ukrepov. Toda sredi večera se je razbesnelo neurje in so se udeleženci zatekli v notranje prostore, kar je bilo dovolj za nastanek žarišča.