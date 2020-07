V dolini Rezije iskalna akcija s tragičnim epilogom

Včeraj so v dolini Rezije od 10. ure dopoldne do poznih večernih ur iskali moškega iz Fojde, za katerim se je izgubila vsakršna sled, iskalna akcija se je nadaljevala tudi danes. Pravkar pa je prispela tragična vest, da je pogrešani umrl. Reševalci so danes okrog 13. ure našli njegovo truplo na območju Učje v tamkajšnjem potoku. V teku je njegova odstranitev, hkrati preiskujejo vzroke smrti.

Pri iskalni akciji so sodelovali gorski reševalci iz Vidma in Gumina, finančni stražniki, gasilci in reševalci s psi. Na območju, kjer so našli truplo pogrešanega, so telefonske povezave zelo slabe.