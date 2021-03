V drugem krogu nabave cepiva Slovenija ni naročila ničesar

Slovenija je naročila 90 odstotkov odmerkov cepiv, ki ji v prvem in drugem četrtletju pripadajo po sistemu pro rata. Ta številka ni višja, ker decembra v drugem krogu nabave cepiva BioNTecha in Pfizerja ni naročila ničesar. Tako sta se poleg nje tedaj odločili le še Slovaška in Bolgarija, kažejo številke, o katerih razpravlja usmerjevalni odbor.

Gre za drugi krog nabave cepiva BioNTecha in Pfizerja, ko je bilo na voljo dodatnih 100 milijonov odmerkov cepiva v okviru prve pogodbe s tem podjetjem. Slovenija je sicer naročila 80 odstotkov odmerkov cepiva BioNTecha in Pfizerja glede na količino, ki bi ji v omenjenem obdobju pripadala po sistemu pro rata glede na prebivalstvo. V primeru cepiv družb Moderna in Johnson & Johnson je Slovenija naročila sto odstotkov glede na delež pro rata. V primeru cepiva AstraZenece pa 102,6 odstotka.