Reševalci deželne službe za nujno medicinsko pomoč Sores so posredovali v Porpettu na Videmskem, kjer je bil v eksploziji na domu poškodovan starejši moški. Prepeljali so ga v bolnišnico v Palmanovi. Zdravniki so ugotovili, da je utrpel lažje poškodbe. Kaže, da je eksplozijo povzročilo uhajanje plina iz jeklenke, vzroke sicer še preiskujejo karabinjerji. Na kraju so bili tudi gasilci.