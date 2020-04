Po poročanju tržaško-goriškega dnevnika Il Piccolo so v Gradežu lokalni policisti včeraj zasačilli starejšo žensko, ki je v enem samem dnevu kar enajstkrat šla v trgovino. Večkrat so jo opazili na ulici, ko se je odpravljala po manjših nakupih, policisti so jo zato sprva vljudno povabili, naj ostane doma. Ko pa so jo srečali enajstič, je to bilo kaplja čez rob in so ji zato napisali kazen. Če bo kazen poravnala v mesecu dni, bo plačala 280 evrov, v nasprotnem primeru pa 400 evrov.