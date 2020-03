V FJK 10 novih okužb s koronavirusom

V FJK je bilo v zadnjih 24 urah 10 novih okužb s koronavirusom covid-19. Skupno število okuženih se je tako povečalo na 126. Rast števila okuženih se je že drugi dan zapored nekoliko upočasnila. Včeraj smo namreč poročali o 23 novih okužbah, v ponedeljek pa o 36 novih okužbah.

Enaindvajset ljudi je trenutno hospitaliziranih, med njimi jih je pet na oddelku za intenzivno nego. V FJK so doslej opravili 2073 brisov, trenutno jih je v obdelavi še 273.

Umrle so medtem še tri osebe, okužene s koronavirusom, ki pa so že predhodno imele hude zdravstvene težave. Gre za 62-letno in 88-letno osebo v Trstu ter 103-letno osebo v Vidmu.