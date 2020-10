V FJK 110 novih okužb, v Italiji 4458

V FJK so v zadnjih 24 urah potrdili 110 novih okužb z novim koronavirusom. Gre za največje število novih dnevnih okužb po lockdownu. Noben bolnik s covidom-19 ni umrl.

Aktivnih primerov okužbe z novim koronavirusom je 1041 (75 več kot včeraj). Šest bolnikov se zdravi na intenzivni negi (=), 23 bolnikov pa na drugih oddelkih bolnišnic (-3).

Doslej je v FJK umrlo 355 bolnikov s covidom-19.

Od začetka epidemije se je tako v FJK okužilo 5144 ljudi, od teh 1719 (+39) v Trstu, 1734 (+35) v Vidmu, 1144 (+21) v Pordenonu in 524 (+14) v Gorici, katerim je treba prišteti še 23 oseb izven dežele.

Skupaj je ozdravelo 3748 (+35) bolnikov, klinično zdravih je 21 bolnikov (=), v samoizolaciji pa je 991 (+78) oseb.

V Italiji so v zadnjih 24 urah vnovič potrdili izrazit porast števila novih okužb, odkrili so jih 4458, opravili pa so 128.098 testiranj. Hospitaliziranih je 3925 bolnikov s covidom-19, med katerimi jih 358 leži na intenzivni negi. V zadnjih 24 urah je umrlo 22 bolnikov s covidom-19.