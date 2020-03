V FJK so v zadnjih 24 urah odkrili 119 novih primerov okužbe s koronavirusom, skupno število potrjenih okužb se je tako povečalo na 1436. Od včeraj so tudi zabeležili 11 novih smrtnih žrtev. Skupno je do danes umrlo 87 okuženih s koronavirusom, ozdravelo pa je 229 ljudi.

Hospitaliziranih je trenutno 223 ljudi, na oddelkih za intenzivno oskrbo se zdravi 59 okuženih, medtem ko je v izolaciji na domu 838 okuženih, je povedal deželni odbornik Riccardi.