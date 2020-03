V FJK 147 okuženih več kot včeraj

V FJK število novih okuženih spet narašča. Od včeraj so odkrili 147 novih primerov okužbe s koronavirusom, kar je največji porast doslej v 24 urah. Skupno je tako do danes potrjenih 1139 okužb. Doslej je ozdravelo 39 bolnikov, je sporočil deželni odbornik Riccardi.

V zadnjih 24 urah so med okuženimi s koronavirusom zabeležili 6 novih smrtnih žrtev, skupno število žrtev se je tako povečalo na 70. Največ žrtev je bilo v Trstu, in sicer 42, v Vidmu jih je bilo 23, v Pordenonu 4 in v Gorici ena.

Trenutno se 52 okuženih zdravi na oddelkih za intenzivno terapijo, hospitaliziranih pa je še 200 ljudi, v izolaciji na domu pa 659.