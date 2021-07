V FJK 15 novih okužb

V Furlaniji - Julijski krajini so danes ob 4769 testov potrdili 15 okužb z novim koronavirusom, delež pozitivnih testov je bil 0,31-odstoten. Opravljenih je bilo 3803 PCR testov, ki so odkrili 14 okužb (delež 0,37-odstoten), od teh je bilo pet primerov med migranti in prosilci za azil v tržaški občini, in 966 hitrih antigenskih testov, ki so potrdili eno samo okužbo (delež 0,10-odstoten). Več kot 50 odstotkov pozitivnih testov je bilo v populaciji med 20. in 29. letom starosti.

Smrtnih primerov covidnih bolnikov ni bilo. Na intenzivnih negah ni bolnikov s covidom-19, na drugih oddelkih pa se jih zdravi osem. Skupno je bilo od začetka pandemije potrjenih 3789 smrtnih žrtev s covidom-19 in 106.957 okužb. Okužbo je prebolelo 102.957 oseb, klinično zdravih je 19, v samoizolaciji pa je trenutno 184 oseb. V zadnjem dnevu ni bilo okužb med zdravstvenim osebjem, prav tako pa ni bilo okužb med oskrbovanci in zaposlenimi v deželnih domovih za ostarele.