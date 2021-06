V FJK 15 novih okužb s koronavirusom

Danes so v Furlaniji - Julijski krajini ob 4061 PCR testih potrdili 13 novih okužb s covidom-19 (med okuženimi sta dva prosilca za azil), delež pozitivnih testov je bil 0,32-odstoten. Ob 2851 hitrih antigenskih testih so obenem potrdili dve okužbi (delež 0,07-odstoten). Potrdili so eno smrtno žrtev v prejšnjem obdobju. Na intenzivnih negah se zdravi le še en covidni bolnik, na drugih oddelkih pa so hospitalizirani štirje bolniki.

Od začetka pandemije je bilo v FJK 3799 smrti bolnikov s covidom-19, skupno pa je bilo okuženih 107.469 ljudi. Okužbo je prebolelo 93.551 ljudi, klinično zdravih je 5641, v samoizolaciji pa je 4473 ljudi.