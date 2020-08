V FJK 20 novih okužb, v Italiji 1444

V FJK so od včeraj potrdili 20 novih okužb z novim koronavirusom in niso zabeležili novih smrtnih žrtev. Doslej so skupaj potrdili 3748 okužb, 1476 v Trstu (+3 glede na včerajšnje podatke), 1182 v Vidmu (+11), 823 v Pordenonu (+3) in 251 v Gorici (+1). Tem je treba prišteti 10 oseb z bivališčem izven dežele. Na intenzivni negi se ne zdravi noben bolnik s covidom-19 (=), hospitaliziranih pa je skupno 15 bolnikov (+2).

Doslej je ozdravelo 3044 bolnikov (+18), klinično zdravih jih je 8 (+1), v samoizolaciji pa je 333 ljudi (+11). Aktivnih okuženih v FJK je 356 (+2). Doslej je umrlo 348 bolnikov s covidom-19.

V Italiji so danes ob rekordnem številu testiranj, 99.108, zabeležili rahel upad števila novih okužb v primerjavi z včerajšnjimi podatki. Potrdili so 1444 novih okužb (včeraj jih je bilo 1462). Zabeležili so le eno smrtno žrtev, medtem ko jih je včeraj bilo 9.