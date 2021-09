V FJK 240 novih okužb

V FJK so danes ob 5528 PCR testiranjih potrdili 218 novih okužb z novim koronavirusom, pri čemer je bil delež pozitivnih brisov 3,94-odstoten, več kot podvojen v primerjavi z včerajšnjimi podatki, ko je bil 1,77-odstoten. V to številko je vključenih 7 migrantov oz. prosilcev za azil, šest na Tržaškem in eden na Videmskem, je povedal podpredsednik Dežele FJK in pristojni za zdravstvo Riccardo Riccardi. Opravili so tudi 3981 hitrih antigenskih testov, ob katerih so potrdili 22 novih okužb (delež 0,55-odstoten).

Umrl je en bolnik s covidom-19, gre za 89-letnega moškega iz Nem (Nimisa), ki je bil hospitaliziran v videmski bolnišnici.

V bolnišnicah FJK je skupno hospitaliziranih 63 bolnikov s covidom-19, na rednih covidnih oddelkih 51, dva več kot včeraj in na oddelkih za intenzivno zdravljenje 12, eden manj.

Od začetka pandemije je v FJK umrlo 3808 bolnikov s covidom-19, in sicer 816 v Trstu, 2020 v Vidmu, 678 v Pordenonu in 294 v Gorici. Ozdravelo je 106.528 ljudi, klinično zdravih je trenutno 87, v samoizolaciji pa je 1388 ljudi.