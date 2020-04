V FJK 30 novih potrjenih okužb in 14 smrtnih žrtev

V FJK so od včeraj potrdili 30 novih okužb z novim koronavirusom, zabeležili pa so tudi 14 novih smrtnih žrtev, med katerimi jih je bilo 10 samo v Trstu. Skupaj je do danes umrlo 239 okuženih. Ozdravelo je 1346 obolelih, toda 344 od teh še nima negativnega brisa. Trenutnih okuženih je 1186, v primerjavi z včerajšnjim dnem se je njihovo število zmanjšalo za 262.

Največ smrtnih žrtev so doslej zabeležili na Tržaškem, 121, na Videmskem jih je bilo 66, v pordenonski pokrajini 46 in na Goriškem 4 smrtne žrtve. Prav tako je bilo na Tržaškem tudi največ okuženih, in sicer 1122, na Videmskem jih je bilo 915, v pordenonski pokrajini 596 in na Goriškem 138. V FJK se trenutno zdravijo še 4 okuženi iz drugih dežel.

Na oddelkih za intenzivno oskrbo se zdravi 22 bolnikov z novim koronavirusom, v drugih oddelkih je hospitaliziranih 140 bolnikov, v domači izolaciji pa je trenutno 1028 okuženih, je sporočil podpredsednik FJK Riccardo Riccardi, ki je v deželni vladi pristojen za zdravstvo.

Tudi danes deželna vlada ni posredovala podatkov o številu analiziranih brisov.