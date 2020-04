V FJK 41 novih potrjenih okužb

V FJK so v zadnjih 24 urah potrdili 41 novih okužb z novim koronavirusom. Zabeležili so tudi 10 novih smrtnih žrtev. Skupno število vseh dosedanjih okuženih v FJK se je povečalo na 2858, skupno število smrtnih žrtev pa na 256.

Ozdravelo je 1111 bolnikov, brez simptomov toda s še nepotrjenim negativnim brisom pa je 356 okuženih.

Trenutno je hospitaliziranih 138 bolnikov, 18 bolnikov se zdravi na intenzivni negi, v hišni izolaciji pa je 979 okuženih.

Največ okužb in smrtnih žrtev je bilo na Tržaškem, in sicer 1152 oz. 133, na Videmskem jih je bilo 931 oz. 66, v pordenonski pokrajini 607 oz. 53 in na Goriškem 164 okužb ter 4 smrtne žrtve.