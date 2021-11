V FJK 410 novih okužb in 6 smrtnih žrtev

V FJK so danes ob 6676 PCR testiranjih potrdili 380 novih okužb, 75 manj kot včeraj. Delež pozitivnih PCR testov je bil 5,69-odstoten, kar je 1,75 odstotka manj kot včeraj, ko je bil 7,44-odstoten. Opravili so še 19.126 hitrih antigenskih testov, ob katerih so potrdili 30 novih okužb (delež 0,16-odstoten).

Umrlo je šest bolnikov s covidom-19. Gre za 83-letno Tržačanko in 98-letnega Tržačana, 89-letno Miljčanko, 67-letno Goričanko, 96-letnika iz Pordenona in 94-letnika iz Ronk.

Na rednih covidnih oddelkih se zdravi 108 bolnikov s covidom-19, kar je deset več kot včeraj, intenzivno zdravljenje pa jih potrebuje 16, pri čemer se število od včeraj ni spremenilo.

Od začetka pandemije je v FJK umrlo 3873 bolnikov s covidom-19, in sicer 855 v Trstu, 2030 v Vidmu, 686 v Pordenonu in 302 v Gorici. Ozdravelo je 111.762 ljudi, klinično zdravih je 68, v samoizolaciji pa je 2675 ljudi.