V FJK 42 novih okužb, delež pozitivnih je bil danes večji

V Furlaniji - Julijski krajini so danes ob 3.875 PCR testiranjih potrdili 38 novih okužb z novim koronavirusom. Delež pozitivnih PCR testov je bil tako 0,98-odstoten. Opravili so še 1.850 hitrih antigenskih testov, ob katerih so potrdili štiri nove okužbe. Delež pozitivnih hitrih antigenskih testov je bil 0,22-odstoten.

Danes ni umrl noben covidni bolnik. V bolnišinicah FJK se zdravi še 6 covidnih bolnikov, in sicer pet na rednih covidnih oddelkih in eden na oddelku za intenzivno nego.

Od začetka pandemije je v FJK umrlo 3789 bolnikov s covidom-19, in sicer 813 v Trstu, 2012 v Vidmu, 671 v Pordenonu in 293 v Gorici. Ozdravelo je 103.139 ljudi, klinično zdravih je 9, v samoizolaciji pa je 224 ljudi.

Trije ljudje so v našo deželo okuženi prispeli iz tujine in sicer iz Maroka, Španije in Velike Britanije.