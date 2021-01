V FJK 421 novih okužb

V FJK so ob 6106 brisih in 2841 hitrih antigenskih testih danes potrdili 421 novih okužb. Delež pozitivnih brisov je bil 3,96-odstoten (potrdili so 242 okužb), hitrih testov pa 6,30-odstoten (potrdili so 179 okužb). Umrlo je 19 bolnikov s covidom-19, katerim je treba prišteti še 14 smrtnih žrtev pred 19 januarjem.

Hospitaliziranih je 668 covidnih bolnikov, kar je 18 manj kot včeraj, na intenzivni negi pa se zdravi 64 covidnih bolnikov, 2 več kot včeraj.

Od začetka pandemije je skupaj umrlo 2299 bolnikov s covidom-19, in sicer 532 v Trstu, 1098 v Vidmu, 517 v Pordenonu in 152 v Gorici. Ozravelo je 49.638 ljudi, klinično zdravih je 1513, v samoizolaciji pa je 10.758 ljudi.