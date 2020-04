V FJK 50 okuženih več kot včeraj

V FJK so v zadnjih 24 urah odkrili 50 novih primerov okužb. Skupno število se je povečalo na 2349. Od včeraj so tudi zabeležili 8 novih smrtnih žrtev, skupno jo do danes umrlo 179 ljudi. Ozdravelo je 440 okuženih, 332 okuženih pa nima več simptomov covida-19, vendar je njihov bris še pozitiven.

Največ primerov okužbe z novim koronavirusom beležijo v Trstu, kjer je 857 okuženih, v Vidmu jih je 845, v Pordenonu 520 in v Gorici 121 okuženih. Tem je treba prišteti še 6 okuženih iz drugih dežel. V oddelkih za intenzivno oskrbo trenutno leži 33 okuženih, v drugih oddelkih pa 167 bolnikov, medtem ko je v hišni izolaciji na domu 1198 okuženih, je povedal deželni odbornik Riccardi.