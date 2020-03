V FJK 52 novih okužb s koronavirusom

Skupno število okuženih s koronavirusom v FJK se je povečalo na 257. Od včeraj so odkrili 52 novih okužb, dve osebi s predhodnimi hudimi zdravstvenimi težavami, ki sta se okužili tudi s koronavirusom, pa sta umrli.

Enajst ljudi v FJK je okužbo s koronavirusom doslej že prebolelo. Skupno je v naši deželi do danes umrlo deset ljudi, vsi so bili že pred okužbo s koronavirusom hudo bolni. Gre za šest žensk in štiri moške s povprečno starostjo več kot 80 let, sedem jih je bilo iz Trsta, dva iz Vidma in ena oseba iz Pordenona.

Doslej so opravili 2825 brisov, od katerih je za 419 postopek ugotavljanja virusa še v teku. V deželnih bolnišnicah je hospitaliziranih 59 ljudi, od katerih 11 v oddelkih za intenzivno nego, se pravi, da ena oseba več kot včeraj.