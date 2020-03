V FJK 55 novih okužb

V FJK so od včeraj odkrili 55 novih okužb s koronavirusom. Zabeležili so tudi dve novi smrtni žrtvi. Skupno je do danes v FJK 655 potrjenih okužb s koronavirusom, je sporočil deželni odbornik Riccardi.

Največ okuženih je na Videmskem, in sicer 295, v tržaški pokrajini jih je 216, v pordenonski pokrajini 114 in na Goriškem 30. Okužbo je doslej prebolelo 58 ljudi, med katerimi je pet klinično potrjenih ozdravitev z dvema negativnima brisoma v 24 urah.

V domači izolaciji je 380 ljudi, hospitaliziranih je 143 okuženih, devet več kot včeraj, v oddelkih za intenzivno zdravljenje pa je 38 ljudi.

Včeraj je bilo 137 novih okuženih, kar je bilo največje število novih okužb v 24 urah doslej.