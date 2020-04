V FJK 80 okuženih več kot včeraj

V FJK so v zadnjih 24 urah odkrili 80 novih primerov okužbe s koronavirusom covid-19. Skupno število potrjenih okužb se je tako povečalo na 1879. Zabeležil so tudi 7 novih smrtnih šrtev, skupno je do danes umrlo 136 okuženih s koronavirusom. Dokončno je ozdravelo 195 obolelih, 224 pa je klinično zdravih v pričakovanju dveh negativnih brisov. Največ potrjenih okužb je do danes v Vidmu, in sicer 681, sledijo Trst s 629 okužbami, Pordenon s 452 in Gorica s 111 okužbami, je povedal deželni odbornik Riccardi. Na oddelkih za intenzivno oskrbo je 61 obolelih, hospitaliziranih je 201 obolelih, v hišni izolaciji pa je 1062 okuženih.